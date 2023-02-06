شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كأس العالم للأندية تنعش خزينة الأهلي المصري بـ2 مليون دولار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنعشت بطولة كأس العالم للأندية خزينة النادي الأهلي المصري بـ2 مليون دولار أمريكي بعد أن نجح في الوصول للدور نصف النهائي بالفوز على فريق نادي أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي بثلاثية مقابل لا شيء سجلهم محمد شريف وبيرسي تاو وحسين الشحات قبل الفوز على سياتل ساوندرز الامريكي في ربع النهائي بهدف محمد مجدي أفشة.

كأس العالم للأندية تنعش خزينة الأهلي المصري بـ2 مليون دولار

ويضرب النادي الأهلي غدًا الأربعاء موعدًا مع فريق نادي ريال مدريد الاسباني في الدور ربع النهائي بينما أطاحت الخسارة بفريق نادي سياتل الأمريكي من البطولة.

وضمن النادي الأهلي المصري الحصول على مبلغ 2 مليون دولار أمريكي على أقل تقدير عقب وصوله للدور نصف النهائي.

وتتمثل جوائز كأس العالم للأندية كاملة وفق ما يلي:-