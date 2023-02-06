شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 واحدة من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وسط سعي قطاع عريض من الأشخاص عشاق كرة القدم العربية إلى التعرف على كافة التفاصيل حول ذلك اللقاء.

وخلال مقالنا اليوم يُسلط معكم موقع “ السعودية سبورت ” الضوء على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالإضافة إلى القنوات التي تتولى نقل المواجهة عبر الهواء مباشرةً.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات تلك المواجهة النارية بين العملاق المصري ونظيره الإسباني يوم غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءبتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

وتأتي قائمة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد وفق ما يلي:-

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة المغربية الرياضية

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد:12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة SSC الرياضية السعودية