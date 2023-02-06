

مكة المكرمة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

قدَّمت رابطة العالم الإسلامي العزاء والمواساة للشعبين السوري والتركي، ولذوي الضحايا والمصابين، جراء كارثة الزلزال المؤسفة.

وأعرب معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن التضامن الكامل مع الشعبين في هذا المصاب الكبير، سائلاً المولى سبحانه أن يتغمّد المتوفَّينَ بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

// انتهى //

17:51ت م

0184





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تعزي الشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.