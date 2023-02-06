

القاهرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أعادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء واستئناف الأنشطة البحرية.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم إلى انتظام الحركة الملاحية بالميناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح.

// انتهى //

17:42ت م

0182





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تعيد فتح ميناء نويبع البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.