السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تقيم حلقة نقاش بعنوان "السفر الرمضانية رؤية تطويرية"



مكة المكرمة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم حلقة نقاش بعنوان "السفر الرمضانية رؤية تطويرية" بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمقر الرئاسة في مكة المكرمة .

وناقشت الحلقة أربعة محاور، تناولت تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام، وكذلك مواكبة التحول الرقمي، والحرص على تقديم وجبات الإفطار بشكل آمن وصحي، وتذليل الصعوبات التي تواجه مقدمي الخدمة، علاوة على إطلاق مبادرات بين الرئاسة والهيئة العامة للأوقاف والجهات الخيرية، وآلية حفظ فائض الطعام، وتوطين الفرق العاملة في تقديم الخدمة .

وخرجت الحلقة بعدد من التوصيات أبرزها إصدار التصاريح إلكترونياً، وتخصيص باركود لكل تصريح، إلى جانب إصدار ملصقات آمنة لمنع التزوير، وإطلاق مبادرتين ، الأولى الوجبات الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والثانية الفحص الصحي لجميع الوجبات .

يذكر أن الرئاسة توفر وجبات إفطار الصائمين لقاصدي وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخيرية .

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17:11ت م

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