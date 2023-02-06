السعودية اليوم / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، اليوم، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم

آل الشيخ، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وفي مستهلِّ الجلسة ناقش المجلس مشروع نظام صندوق التنمية الزّراعية، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، بحضور معالي وزير الدولة

عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وبعد أن قدمت لجنة المياه والزّراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع النظام، الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، صوّت المجلس بالموافقة على تعديل عددٍ

من مواد مشروع نظام صندوق التنمية الزّراعية، كما صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة حول منح المملكة العربية

وجاء قرار المجلس بعْد أنْ قدّمتْ لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مشروع المذكرة، حيث تلا تقرير اللجنة أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة وتقنية المعلومات في جمهورية

الصين الشعبية في مجال الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك بعد تلاوة رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور متعب المطيري تقرير اللجنة ورأيّها بشأن مشروع المذكرة.

عقب ذلك اطلع المجلس على تقرير مقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني لحقوق الإنسان

في جمهورية أوزبكستان، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور خالد المحيسن ، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم.

وفي ذات الجلسة، وافق مجلس الشورى على تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة المياه والزّراعة والبيئة، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن انضمام المملكة لمنظمة

البُن العالمية، كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهمٍ للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي

-وكالة السياحة والاقتصاد الإبداعي- في جمهورية إندونيسيا.

وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة التفاهم تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.

// انتهى //

17:09ت م

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الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسعقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، اليوم، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيمآل الشيخ، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.وفي مستهلِّ الجلسة ناقش المجلس مشروع نظام صندوق التنمية الزّراعية، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، بحضور معالي وزير الدولةعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.وبعد أن قدمت لجنة المياه والزّراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع النظام، الذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، صوّت المجلس بالموافقة على تعديل عددٍمن مواد مشروع نظام صندوق التنمية الزّراعية، كما صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة حول منح المملكة العربية السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.وجاء قرار المجلس بعْد أنْ قدّمتْ لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مشروع المذكرة، حيث تلا تقرير اللجنة أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة وتقنية المعلومات في جمهوريةالصين الشعبية في مجال الاقتصاد الرقمي.جاء ذلك بعد تلاوة رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور متعب المطيري تقرير اللجنة ورأيّها بشأن مشروع المذكرة.عقب ذلك اطلع المجلس على تقرير مقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني لحقوق الإنسانفي جمهورية أوزبكستان، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور خالد المحيسن ، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم.وفي ذات الجلسة، وافق مجلس الشورى على تقريرٍ مقدّمٍ من لجنة المياه والزّراعة والبيئة، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن انضمام المملكة لمنظمةالبُن العالمية، كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهمٍ للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي-وكالة السياحة والاقتصاد الإبداعي- في جمهورية إندونيسيا.وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة التفاهم تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.// انتهى //17:09ت م0166

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.