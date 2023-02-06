السعودية اليوم / أمانة الشرقية تستعرض أبرز أنظمتها الذكية بمؤتمر "ليب 23"



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

تشارك أمانة المنطقة الشرقية في جناح

وتمثلت مشاركة الأمانة من خلال أهم المنصات والتقنيات الرقمية الذكية، لتعزيز جودة الحياة، وكفاءة التشغيل والصيانة، والاستدامة المالية؛ بنظام الإدارة الذكية للأزمات والطوارئ.

ويحتوي ركن أمانة الشرقية على عرض تجربة نظام نمذجة معلومات البناء BIM، وهو عبارة عن منصة عمل رئيسة لإدارة المشاريع ومحاكاتها من خلال عده مراحل وفق نموذج ثلاثي الأبعاد ضمن دورة حياه المشروع بدءً من التصميم، ثم البناء والتشغيل.

وجرى عرض أبرز المشاريع التي قامت على نظام (BIM) بأمانه المنطقة الشرقية، والبالغة 16 مشروعاً، أهمها جسر المعلم الواقع على تقاطع طريق الملك سلمان، وطريق الكورنيش الخبر. وتستعرض الأمانة في ختام المؤتمر، المشروع التجريبي لتقنية الجيل الخامس، لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة، والأمان للمواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يأتي استكمالاً لبناء بنية تحتية رقمية معززة بأفضل التقنيات والحلول، ولإكمال مسيرة النماء.

// انتهى //

16:51ت م

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الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واستشارك أمانة المنطقة الشرقية في جناح السعودية الرقمية؛ بركن المدن الذكية، ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "ليب 23" التقني الدولي الذي انطلق اليوم في الرياض تحت عنوان "نحو آفاق جديدة"، ويستمر 4 أيام.وتمثلت مشاركة الأمانة من خلال أهم المنصات والتقنيات الرقمية الذكية، لتعزيز جودة الحياة، وكفاءة التشغيل والصيانة، والاستدامة المالية؛ بنظام الإدارة الذكية للأزمات والطوارئ.ويحتوي ركن أمانة الشرقية على عرض تجربة نظام نمذجة معلومات البناء BIM، وهو عبارة عن منصة عمل رئيسة لإدارة المشاريع ومحاكاتها من خلال عده مراحل وفق نموذج ثلاثي الأبعاد ضمن دورة حياه المشروع بدءً من التصميم، ثم البناء والتشغيل.وجرى عرض أبرز المشاريع التي قامت على نظام (BIM) بأمانه المنطقة الشرقية، والبالغة 16 مشروعاً، أهمها جسر المعلم الواقع على تقاطع طريق الملك سلمان، وطريق الكورنيش الخبر. وتستعرض الأمانة في ختام المؤتمر، المشروع التجريبي لتقنية الجيل الخامس، لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة، والأمان للمواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يأتي استكمالاً لبناء بنية تحتية رقمية معززة بأفضل التقنيات والحلول، ولإكمال مسيرة النماء.// انتهى //16:51ت م0165

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