السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 675 لغمًا عبر مشروع "مسام" في عدة محافظات يمنية



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من شهر يناير 2023م من انتزاع 675 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 5 ألغام مضادة للأفراد و129 لغمًا مضادًا للدبابات، و540 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة .

ونزع فريق "مسام" 66 لغمًا مضادًا للدبابات و213 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و31 ذخيرة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و16 لغماً مضاداً للدبابات و21 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية رغوان في محافظة مأرب .

وفي محافظة شبوة تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد، و11 لغماً مضاداً للدبابات، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية بيحان، و5 ألغام مضادة للدبابات، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان .

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 10 ألغام مضادة للدبابات، 64 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد، و18 لغماً مضاداً للدبابات، و208 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير 5.290 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 384 ألفًا و980 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن .

وتُواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة .

// انتهى //

16:43ت م

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