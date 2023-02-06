السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا زلزال سوريا إلى 403 وفيات و1284 إصابة



دمشق 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال سوريا إلى 403 حالات وفاة، و1284 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

وأفادت وزارة الصحة السورية أنه جرى إرسال إسعافات ومستلزمات طبية لمناطق حلب واللاذقية وحماة وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، وجاري تقييم الوضع بشكل آني و استباقي.

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16:27ت م

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