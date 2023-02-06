السعودية اليوم / الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلاً



إسطنبول 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى 912 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف مصاب وأنهار على إثره 2818 مبنى، مشيراً إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي "إن الزلزال خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره"، مشيراً إلى أنه "تم إنقاذ 2470 شخصاً من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال".

وأوضح "أن 45 دولة عرضت المساعدة في جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا، مشدداً على أنه وفق الإحصاءات الأخيرة بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر".

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16:25ت م

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