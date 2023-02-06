السعودية اليوم / خلال مؤتمر "ليب23".. "سدايا" و "موهبة" يطلقان الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

وقَعت الهيئة

جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثانية لمؤتمر "ليب 23"، الذي ينعقد خلال الفترة من 9-6 فبراير لعام 2023 تحت عنوان "نحو آفاق جديدة" كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ووقّع المذكرة من جانب "سدايا" المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، ومن جانب "موهبة" الأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال الهزاع.

وتشمل أوجه التعاون في المذكرة، تأهيل الطلاب للمنافسات العالمية المعلوماتية والذكاء الاصطناعي لتمثيل المملكة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي والدولي، ودعم مشاريع الطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج إثرائية في البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في الذكاء الاصطناعي، وبناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.

ويمكن للطلبة الراغبين في المشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي التسجيل في المنافسة من خلال موقع بوابة "موهبة" على الالكتروني بدءً من اليوم.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، وضمن إطار سعي "سدايا" ممثلةً بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية في المملكة، ودفع استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعليم، والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي ومستدام للتميز، بالتعاون مع الوسط الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.

// انتهى //

16:22ت م

0151



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسوقَعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اليوم، مذكرة تفاهم لتأسيس وإطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي.جاء ذلك خلال مشاركة "سدايا" في النسخة الثانية لمؤتمر "ليب 23"، الذي ينعقد خلال الفترة من 9-6 فبراير لعام 2023 تحت عنوان "نحو آفاق جديدة" كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.ووقّع المذكرة من جانب "سدايا" المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، ومن جانب "موهبة" الأمين العام للمؤسسة الدكتورة آمال الهزاع.وتشمل أوجه التعاون في المذكرة، تأهيل الطلاب للمنافسات العالمية المعلوماتية والذكاء الاصطناعي لتمثيل المملكة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي والدولي، ودعم مشاريع الطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج إثرائية في البيانات والذكاء الاصطناعي.ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في الذكاء الاصطناعي، وبناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.ويمكن للطلبة الراغبين في المشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي التسجيل في المنافسة من خلال موقع بوابة "موهبة" على الالكتروني بدءً من اليوم.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، وضمن إطار سعي "سدايا" ممثلةً بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية في المملكة، ودفع استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعليم، والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي ومستدام للتميز، بالتعاون مع الوسط الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.// انتهى //16:22ت م0151

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