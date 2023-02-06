شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المنتخب السعودي السابق يتوقع رحيل جارسيا عن النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - توقع نجم الفريق الأول لكرة القدم بناديي النصر والاتحاد والمنتخب السعودي السابق، رحيل الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سريعًا عن قيادة الفريق.

وخسر النصر لقب كأس السوبر السعودي، بعد أن ودع البطولة من الدور نصف النهائي أمام الاتحاد بعدما خسر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويعاني النصر من تراجع على مستوى النتائج في دوري روشن السعودي، والتي كان أخرها التعادل أمام الفتح بهدفين لمثلهما في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي.

محمد نور يتوقع رحيل جارسيا بسبب نظامه

وأكد محمد نور نجم نادي الاتحاد والنصر السابق، في تصريحات له، أنه يتوقع رحيل جارسيا عن تدريب الفريق سريعًا، حال استمر مباراتين بنفس النظام.

وتابع: "حال استمراره بهذا النظام، لن يكمل مع نادي النصر، بسبب مشاركة الصدارة، وأي خسارة قادمة ستسبب مشكلة للفريق وتبعده عن المنافسة".

وأضاف: "النصر يمتلك كل الأدوات من أجل الفوز وتصدر المسابقة، لكن التقصير يأتي من عند المدرب، وخسارته للصدارة ستتسبب في رحيله".

ترتيب النصر في دوري روشن السعودي

ويتواجد النصر في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الشباب الوصيف والاتحاد صاحب المركز الثالث.