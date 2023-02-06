شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال السعودي يسعى لمعادلة رقم لاعب الأهلي المصري بمونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تحقيق رقمًا تاريخيًا في نهائيات كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في المغرب.

ويسعى سالم الدوسري لاعب، لتسجيل هدف في مواجهة فريقه المقبلة أمام فلامنجو البرازيلي، بنصف نهائي مونديال الأندية.

الدوسري يسعى لمعادلة رقم نجم الأهلي المصري في مونديال الأندية

وأشارت تقارير صحفية، إلى أنه في حال تمكن الدوسري من هز شباك فلامنجو سيصل بذلك إلى 3 أهداف ويتساوى مع لاعب الترجي التونسي حمد الهوني ولاعب الأهلي المصري حسين الشحات، في قائمة اللاعبين العرب الذين تمكنوا من التسجيل في مونديال الأندية.

ويحتل المصري محمد أبو تريكة المركز الأول في قائمة أكثر اللاعبين العرب تسجيلا للأهداف في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف، وفي حال تسجيل الدوسري سيتمكن من معادلة رقم لاعب الأهلي المصري السابق.

الهلال يواجه فلامنجو بطموحات التأهل إلى نهائي المونديال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، لمواجهة فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحلم جماهير الزعيم، بتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال الأندية عندما يواجه نظيره البرازيلي في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، غدٍ الثلاثاء.

وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الوداد المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.