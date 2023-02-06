شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الغيابات تضرب الهلال قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، لمواجهة فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتحلم جماهير الزعيم، بتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال الأندية عندما يواجه نظيره البرازيلي في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، غدٍ الثلاثاء.

الهلال يحلم بإنجاز تاريخي أمام فلامنجو البرازيلي

وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الوداد المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويدخل الفريق، المباراة وهو يغيب عنه العديد من اللاعبين، سواء من بداية الموسم بشكل عام أو قبل انطلاق كأس العالم للأندية أو حتى بعد مباراة الوداد في الدور ربع النهائي.

ويأتى على رأس الغيابات المؤثرة لنادي الهلال، القائد سلمان الفرج الذي تعرض للإصابة مع المنتخب السعودي أثناء مشاركته في مونديال قطر 2022، كما يغيب اللاعب ياسر الشهراني عن الهلال بعد إصابته خلال مشاركته مع المنتخب أمام الأرجنتين في كأس العالم أيضًا.



الفرج وكنو والمالكي على رأس الغيابات أمام فلامنجو



ويغيب عن الهلال أيضًا اللاعب عبدالإله المالكي بعدما أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي مؤخرًا، كما يغيب عن الفريق اللاعب محمد البريك بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال مواجهة النصر في دوري روشن.

كما لا يتواجد مع الفريق أيضًا اللاعب حمد اليامي بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب في عضلة الفخذ الأمامية.

فيما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال، آخر تطورات إصابة محترفه البيروفي أندري كاريلو، التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق الأزرق أمام فريق الوداد المغربي، بكأس العالم للأندية.

بينما يغيب محمد كنو عن مواجهة فلامنجو في نصف النهائي بعدما تعرض للطرد أمام الوداد المغربي، حيث تلقى محمد اللاعب بطاقة حمراء في الوقت الإضافي.