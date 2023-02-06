شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تراجع مستوى لاعبي النصر السعودي بالفترة الأخيرة.. صدمة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشهد الفترة الأخيرة من تراجع في مستوى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خاصة بعد خسارة لقب السوبر السعودي والخروج من الدور نصف النهائي أمام اتحاد جدة بعد الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة.

السهلي يفجر مفاجأة بشأن تراجع مستوى لاعبي النصر

وكشف الإعلامي تركي السهلي، عن أسباب تراجع مستوى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد تذبذب أداء الفريق خلال الفترة الماضية، حيث فتح النار على بعض اللاعبين.

وقال السهلي، في تصريحات له: "سلطان الغنام يقول إذا لعب بيتي مارتينيز لن ألعب لأنه لا يقوم بالتغطية معي، يا أخي انت تلعب من أجل النصر وليس من أجل وجود بيتي انت عليك مسئولية كبرى انت كابتن كبير في النادي والمنتخب، ويقول منذ رحيل أمرابط لا أعرف أزيد في الهجوم، هذا الكلام غريب ولا يصح أن يصدر".

وأكد: "سامي النجعي مهتم بالتيك توك والأغاني والسدادات يا أخي العب كرة وابعد عن هذه الأشياء".

وأضاف: "عبدالإله العمري صدق إنه دونجوان في التيك توك، يدخلون عليه من حسابات بنات وياعبودي ياحبيبي صار ماعد يلعب مباراة كأنه داخل الافنيو ".

وأشار إلى: "عبد الله الخيبري ينهي المباراة يروح للكافيه بتاعه وأزياء وشعور، هذه كوارث يا أخي العبوا كرة"

وأتم تصريحاته: "الأمر يحتاج إلى جلسة كبيرة من إدارة النادي مع اللاعبين، وجوستافو بكى بعد مباراة الاتحاد".

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، صدارة جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الشباب الوصيف والاتحاد صاحب المركز الثالث.