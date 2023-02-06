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أسباب تغير البنية الجسدية للجيل الحالي من السعوديين

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الرياض - محمد الوسيري - ذكر استشاري الغدد الصماء الدكتور عبدالله الشهراني أسباب تغير البنية الجسدية والتفاوت في الأحجام بين الجيل الحالي مقارنة بالأجيال السابقة.

التفاصيل

وقال الدكتور عبدالله الشهراني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية، هناك عدة عوامل لاختلاف البنية الجسدية مقارنة بالأجيال السابقة، ومن أهمها اختلاف نوعية الأكل واختلال ساعات النوم لدى السعوديين.

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وأردف استشاري الغدد الصماء، إلى أنه لا يمكن ذكر عامل واحد لتغيّير بنية الجيل الحالي الجسدية، ومنها أيضًا التغير الكامل للنشاط الجسدي للأطفال.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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