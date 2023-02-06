وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، وكلية الأمير سلطان الصحية العسكرية بالظهران، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– استشاري أمراض الحساسية والمناعة للأطفال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 فبراير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)