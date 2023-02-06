

حائل 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة بالإمارة اليوم ، اجتماع المجلس الأول في دورته لعام ٢٠٢٣م .

ونوه سموه خلال الاجتماع بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتمكينهم للشباب كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية المملكة 2030 ، مشيداً بمجلس شباب المنطقة وما قدمه من مبادرات نوعية وغير تقليدية للمنطقة والمجتمع .

من جهته أوضح أمين عام المجلس الدكتور جمال الرويضي أنه جرى خلال الجلسة استعراض تقرير أعمال المجلس لعام 2022م، وإقرار خطة المجلس للعام الحالي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م ، مؤكداً دعم سمو أمير حائل وسمو نائبه لأعمال وأنشطة مجلس شباب المنطقة بما يحقق الأهداف المرجوة منه لخدمة الشباب والفتيات .

// انتهـى /

15:09ت م

0130





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرأس الاجتماع الأول لمجلس شباب المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.