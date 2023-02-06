السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1000 زيارة رقابية ‏على المنشآت بمحافظة الخفجي



الدمام 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال شهر يناير الماضي، 300 جولة رقابية على المنشآت الغذائية بمحافظة الخفجي، وذلك للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الميدانية التي نفذتها إدارة صحة البيئة، نتج عنها زيارة 1101 منشأة تجارية، وتحرير 384 مخالفة، وإغلاق 21 منشأة مخالفة، وإتلاف 192 كجم من المواد الغذائية بسبب سوء حفظ وتخزين الأطعمة ووجود علامات تلف على الأطعمة، إلى جانب منع 32 عاملًا من العمل بالمنشآت لعدم وجود شهادات صحية .

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الميدانية على تلك المنشآت وتطبيق الأنظمة والتعليمات، مشيرة إلى حرصها ومسؤوليتها تجاه عرض وبيع المواد الغذائية بطريقة تضمن سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، وتحقيق الامتثال لجميع المنشآت، داعية الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات بلدية عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها .

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15:02ت م

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