السعودية اليوم / "مكافحة المخدرات" تقبض على 4 أشخاص بالشرقية بحوزتهم 63,443 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر



الدمام 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بالمنطقة الشرقية، بحوزتهم 63,443 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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14:22ت م

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