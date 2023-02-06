السعودية اليوم / هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي حدثت في تركيا



جدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أكدت هيئة المساحة الجيولوجية

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الاناضول بجنوب شرق تركيا، وهو صدع نشط زلزالياً بسبب الاجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا.

// انتهى //

14:16ت م

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جدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسأكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، أن المملكة العربية السعودية، لم تتأثر ولله الحمد بالهزة الأرضية التي حدثت في جمهورية تركيا صباح اليوم الاثنين 15 / 7 / 1444هـ الموافق 6 / 2 / 2023م، الساعة 4:17:35 بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية التي تبلغ أكثر من 1000 كيلو متر.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الاناضول بجنوب شرق تركيا، وهو صدع نشط زلزالياً بسبب الاجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا.// انتهى //14:16ت م0110

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