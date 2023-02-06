السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل مدير الإقليم الشمالي لشركة الاتصالات السعودية



بريدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم الدكتور محمد الناصر ، بمناسبة صدور قرار تعيينه مديراً لشركة الاتصالات

وأشاد سموه بما حققته الشركة خلال العام الماضي من إنجازات وارتفاع في نمو الخدمات المقدمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة أبراج الجوال إلى 33% ، وشبكة الفايبر 114% وخدمات الإنترنت المجاني 330% وبرامج الاستدامة بزراعة 1000 شجرة وإنشاء البرج التعليمي للاتصالات والرقمنة بالمركز العلمي ، إضافة إلى تدريب تعاوني للأمن العام والتقني وجامعة القصيم بعدد 2050 متدرباً ، وتزايد عدد البرقيات الإلكترونية 72% ونسبة السعودة التي بلغت 98% , متمنيا للدكتور الناصر التوفيق في مجال عمله الجديد ، وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة في تطوير خدمات شركة الاتصالات السعودية .

من جانبه ، ثمّن الناصر لسمو أمير القصيم , دعمه لتحقيق مستهدفات الشركة لتجويد الخدمات المقدمة لعملاء الشركة .

// انتهى //

14:13ت م

0109



بريدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم الدكتور محمد الناصر ، بمناسبة صدور قرار تعيينه مديراً لشركة الاتصالات السعودية للإقليم الشمالي.وأشاد سموه بما حققته الشركة خلال العام الماضي من إنجازات وارتفاع في نمو الخدمات المقدمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة أبراج الجوال إلى 33% ، وشبكة الفايبر 114% وخدمات الإنترنت المجاني 330% وبرامج الاستدامة بزراعة 1000 شجرة وإنشاء البرج التعليمي للاتصالات والرقمنة بالمركز العلمي ، إضافة إلى تدريب تعاوني للأمن العام والتقني وجامعة القصيم بعدد 2050 متدرباً ، وتزايد عدد البرقيات الإلكترونية 72% ونسبة السعودة التي بلغت 98% , متمنيا للدكتور الناصر التوفيق في مجال عمله الجديد ، وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة في تطوير خدمات شركة الاتصالات السعودية .من جانبه ، ثمّن الناصر لسمو أمير القصيم , دعمه لتحقيق مستهدفات الشركة لتجويد الخدمات المقدمة لعملاء الشركة .// انتهى //14:13ت م0109

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