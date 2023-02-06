السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس جمعية المتقاعدين بالمنطقة



الدمام 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين بالمنطقة محمد القرناس، وأعضاء المجلس.

وثمن سموه خلال الاستقبال، دور الجمعية في الاستفادة من إمكانات المتقاعدين من جميع القطاعات والاستنارة بخبراتهم المتراكمة التي يجب الاستفادة منها واستغلالها لخدمة الوطن والمواطن، مبينًا أن المتقاعدين شريحة مهمة من شرائح المجتمع التي تمتلك إمكانيات ومعارف كبيرة اكتسبت خلال سنوات طويلة من العمل في القطاعات المختلفة، وتعد جمعية المتقاعدين بالمنطقة داعمًا لجمع هذه الخبرات وتوجيهها لتتحقق الفائدة المرجوة -بإذن الله-.

وبارك سمو أمير الشرقية توقيع اتفاقية إنشاء مقر الجمعية الجديد بدعم من شركة (كانو)، وبتكلفة ٢٥ مليون ريال.

من جهته، قدم القرناس الشكر لسمو أمير الشرقية على دعمه واهتمامه بأعمال الجمعية وبرامجها.

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14:11ت م

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