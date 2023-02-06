السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تكريم 280 طالباً وطالبةً من المتفوقين دراسياً



عرعر 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم حفل تكريم 280 من أوائل الطلاب والطالبات المتفوقين في المنطقة خلال العام الدراسي 1443 للمرحلة المتوسطة والثانوية " بنين - بنات"، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك على مسرح الإدارة العامة للتعليم بمدينة عرعر.

وقدّم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان التهنئة للطلاب والطالبات المتفوقين والأوائل وأولياء أمورهم وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم، متمنياً لهم استمرار التفوق والنجاح حاثّاً الطلاب والطالبات على مواصلة التميز والتفوق والنجاح، ومؤكداً أهمية دعمهم وتشجيعهم لبناء جيل المستقبل، والإسهام في تحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030 لصناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل.

ونوه سموه بما يحظى به التعليم في مجالاته كافة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الهادفة لرقي القطاع التعليمي وجودة مخرجاته وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

وألقى مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الحدود الشمالية والحضور، مثمناً رعاية سموه لهذا الحفل الذي يأتي في إطار الرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناؤه الطلاب والطالبات في المنطقة من سموه و على دعمه لمسيرة التفوق بالمنطقة ورعايته للحفل التي سيكون لها بالغ الأثر في نفوس الطلاب والطالبات المكرمين لمواصلة تفوقهم.

بعد ذلك ألقيت كلمة جماعية للطلاب والطالبات المتفوقين عبروا فيها عن سعادتهم بتحقيق التفوق والتميز ، ثم قدمت مجموعة من الطالبات قصيدة طريق المجد و أوبريتاً وطنياً . ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة التعليم في الحدود الشمالية ، بعدها بدأت مسيرة الطلاب والطالبات المتفوقين، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه.

// انتهى //

13:48ت م

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