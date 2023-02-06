شكرا لقرائتكم خبر عن بركات يهاجم عصام الحضري بعد أزمته الأخيرة مع منتخب مصر الأولمبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثار النجم المصري السابق عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي الجدل خلال الساعات الماضية بعد أن تم تعيينه من قبل المنتخب السوري الأول كمدرب للحراس.

وكان قد تولى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، القيادة الفنية لمنتخب سوريا ليقوم بتعيين عصام الحضري في الجهاز الفني الجديد له على الرغم من تولي الحضري تدريب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي.

ومن جانبه، هاجم محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحضري بسبب تصرفه مؤكدا أن قرار تعيين الحضري في الجهاز الفني الجديد لمنتخب سوريا بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر كان مفاجأة للاتحاد المصري.

تصريحات بركات عن رحيل الحضري عن صفوف المنتخب الأولمبي

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا" بقناة المحور المصرية:"ما حدث أن الحضري تواصل مع خالد سرحان مترجم البرازيلي روجيرو ميكالي، أمس السبت وطلب الاجتماع بالمدير الفني، وحدث بالفعل اجتماع بينهما، وأبلغ الحضري ميكالي بأنه يملك عرضين ويريد الرحيل بعد استشارة زوجته".

وأكمل بركات:"علمت برغبة الحضري في الرحيل صباح اليوم الأحد بمكالمة من مترجم ميكالي، واندهشت لأن علاقتي بالحضري على مدار سنوات طويلة كلاعبين سابقين في الأهلي جيدة ولم يشوبها أي شيء، ولا أعلم لماذا لم يخطرني برغبته في الرحيل".

بركات ينتقد الاتحاد السوري بسبب الحضري

وواصل بركات حديثه عن الأمر مؤكدًا أن تصرف الاتحاد السوري بالتفاوض مع الحضري يعد غريبًا أيضا موضحًا أن هناك خطاب سيتم إرساله للاتحاد السوري للتعبير عن غضب نظيره المصري من هذا الأسلوب.

وواصل أن الحضري رحل في وقت حاسم قبل مواجهتي زامبيا في آخر مراحل تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بشهر واحد مؤكدًا أن طريقة رحيل الحضري سيئة بكل المقاييس.

بركات يؤكد عدم تواصل الحضري معه

وأختتم بركات حديثه مؤكدًا أن المنتخب لن يقف على رحيل الحضري مبديًا استياءه مثل باقي أعضاء الاتحاد المصري من تصرف مدرب الحراس مشيرًا أن ما قاله الحضري باستئذانه للرحيل لمنتخب سوريا ليس صحيحًا وأنه لم يتحدث معه على الإطلاق بشأن ذلك الأمر.

