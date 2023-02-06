شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 6-2-2023 في جميع الدوريات والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تتساءل الجماهير عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 6-2-2023 في جميع الدوريات وبالاخص في ظل وجود مجموعة من اللقاءات المرتقبة.
مواعيد مباريات اليوم الأثنين 6-2-2023 في جميع الدوريات
وتأتي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 6-2-2023 في جميع الدوريات وفق ما يلي:-
الدوري الاسباني الممتاز
- رايو فاليكانو ضد الميريا
الدوري الايطالي
- هيلاس فيرونا ضد لاتسيو
- مونزا ضد سامبدوريا
الدوري البرتغالي
- باكوس دي فيريرا ضد بورتيمونينسي
- ريو آفي ضد سبورتينج لشبونة
دوري يلو الدرجة الأولى السعودي
- الساحل ضد العربي
- القيصومة ضد العين
- جدة ضد الشعلة
الدوري العماني
- صور ضد ظفار