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مواعيد مباريات اليوم الأثنين 6-2-2023 في جميع الدوريات

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محمد الفلاح - تتساءل الجماهير عن مواعيد مباريات اليوم الأثنين 6-2-2023 في جميع الدوريات وبالاخص في ظل وجود مجموعة من اللقاءات المرتقبة.

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 6-2-2023 في جميع الدوريات

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الأثنين 6-2-2023 في جميع الدوريات وفق ما يلي:-

الدوري الاسباني الممتاز 

  • رايو فاليكانو ضد الميريا

الدوري الايطالي

  • هيلاس فيرونا ضد لاتسيو 
  • مونزا ضد سامبدوريا

الدوري البرتغالي

  • باكوس دي فيريرا ضد بورتيمونينسي
  • ريو آفي ضد سبورتينج لشبونة 

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 

  • الساحل ضد العربي
  • القيصومة ضد العين
  • جدة ضد الشعلة

الدوري العماني 

  • صور ضد ظفار
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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