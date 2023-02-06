شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة تشتعل من جديد بين الاتحاد المصري والزمالك بسبب قيد اللاعبين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال الأزمة بين إدارة نادي الزمالك المصري واتحاد الكرة المصري مشتعلة بسبب قيد لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم صدمة موجعة لإدارة الزمالك وجماهيره برفضهم قيد لاعبي الفريق الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويرجع سبب رفض اتحاد الكرة المصري لقيد اللاعبين إلى عدم سداد إدارة الزمالك بعض المستحقات المتأخرة لاتحاد الكرة حتى الآن.

الزمالك يحاول لحل أزمة قيد اللاعبين

وعلى الرغم من محاولات إدارة الزمالك، إلا أن التقارير تؤكد صعوبة تسجيل اللاعبين في الوقت الحالي حتى في حالة سداد الزمالك المبلغ المطلوب وهو الأمر الذي يعقد الأزمة أكثر فأكثر.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري بأن سداد الزمالك للمديونيات لا يعني قيد الصفقات حيث يتم غلق باب القيد في منتصف ليل اليوم الأخير من يناير وبالتالي لا يوجد أي وسيلة لإضافة صفقات الزمالك.

يذكر أن الزمالك تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية مع كل من ناصر منسي وأحمد بلحاج بالإضافة إلى قطع إعارة محمود شبانة.

سبب رفض اتحاد الكرة قيد لاعبي الزمالك

وكان اتحاد الكرة قد رفض قيد صفقات الزمالك الشتوية، بسبب ما وصفه ب "عدم تسوية مسؤولي الزمالك للمستحقات المتأخرة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء نقدا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، قبل غلق باب القيد رسميا".

