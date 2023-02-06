شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة السعودي يوجه صدمة قوية للنصر وأهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجهت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، صدمة قوية لكل من نادي النصر ونادي أهلي جدة، خلال الساعات القليلة الماضية.

لجنة الانضباط تغرم تاليسكا

وكشفت تقارير صحفية على أن لجنة الانضباط، قد أعلنت منذ قليل عن تغريم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، 10 آلاف ريال، بسبب حصوله على بطاقة حمراء أمام الفتح، الجمعة الماضي.

وأكدت لجنة الانضباط على أنه بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، فإنه تقرر تغريم اللاعب 10 آلاف ريال، لثبوت ارتكابه المخالفة.

غرامة 10 آلاف ريال سعودي على أهلي جدة

وفي سياق متصل، قررت اللجنة تغريم نادي أهلي جدة 10 آلاف ريال، لقيام جماهيره برمي 5 قوارير مياه تجاه الملعب، خلال مواجهة الفريق مع الأخدود السبت الماضي، ضمن منافسات دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.