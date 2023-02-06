شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يحصل على دفعة قوية في الهلال قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، دفعة قوية قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية.

ويستعد الهلال لمواجهة فلامنجو، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب بالفترة الحالية.

وخضع البيروفي أندريه كاريلو، لجلسة علاجية على موضع إصابته بسبب تورم في مفصل القدم، على أن يتضح لاحقا مدى قدرته على المشاركة أمام فلامنجو، وسط مؤشرات بمشاركته.

وتعرض البيروفي إلى الإصابة خلال مواجهة الوداد المغربي، غادر على إثرها المباراة، حيث دخل بديلا عند الدقيقة 82، قبل أن يستبدل في الدقيقة 113 من اللقاء.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الوداد لتدريبات استرجاعية، بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات تركزت على الجوانب اللياقية والفنية.

وأقصى الزعيم مضيفه الوداد من ربع النهائي، السبت الماضي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

