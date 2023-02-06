شكرا لقرائتكم خبر عن كويلار يكشف مفتاح فوز الهلال أمام فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مفتاح فوز فريقه أمام فلامنجو البرازيلي، بكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، نظيره فلامنجو البرازيلي، مساء غدٍ ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وأكد كويلار، أن مواجهة فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي مونديال الأندية، الثلاثاء المقبل، ستكون صعبة على الفريقين، مشيرًا إلى أن الهدف هو الفوز والعبور إلى النهائي.

وقال كويلار في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "مواجهتنا القادمة ستكون صعبة أمام فلامنجو، ونحن لعبنا أمام الوداد المغربي بطريقة جيدة، وسنكون جاهزين بكل تأكيد لمواجهة الكبير البرازيلي بطل ليبرتادوريس في مباراة ليست سهلة".

وأضاف: "نعم لدي ذكريات جميلة مع فلامنجو البرازيلي وأصدقاء كثر هناك، وسنحاول الفوز عليه والوصول لنهائي كأس العالم للأندية، وستكون مباراة مفتوحة من الفريقين".

وتابع: "في الشوط الثاني أمام الوداد المغربي كان المنافس أقوى منا بدنيا، وكان التركيز عاليا جدا، وبفضل المهارات والسيطرة على الشوطين الإضافيين استطعنا الفوز على الوداد والتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية".

وقال "من يرتكب أخطاء أقل يمكنه الفوز في المباراة، ويجب أن نركز أمامهم جيدا، وفلامنجو ليس سهلا ولديه نجوم بمهارات كبيرة، ويمكنه إحداث الفارق والتسجيل في أي وقت".

واختتم: "علينا التركيز في كل الخطوط في مواجهتهم، ونعم واجهت فلامنجو سابقا في أبوظبي وقطر، والمواجهة القادمة أمامهم ستكون جميلة".