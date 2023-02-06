شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش خزائن أندية الدوري السعودي بسبب كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن انتعاش خزائن أندية دوري روشن السعودي، منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر، خلال الشتاء.

وانتقل رونالدو إلى العالمي في صفقة تاريخية خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية، لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكدت التقارير، إلى أن أندية دوري روشن السعودي، بدأت في طرح تذاكر مبارياتها مع النصر بأسعار غير مسبوقة، لزيادة مواردها المالية، للاستفادة من مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع العالمي في هذه المباريات.

وتابعت: "تشهد مباريات النصر خارج ملعبه إقبالًا غير مسبوق، رغبة من الجماهير السعودية في مشاهدة كريستيانو على أرض الملعب، وهو حدث لا يتكرر كثيرًا بالنسبة لهذه الفرق".

وأعلن نادي الوحدة السعودي، اليوم الأحد، طرح تذاكر مباراته مع النصر، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في مكة المكرمة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، حيث بلغ سعر تذكرة الدرجة الموحدة 75 ريالًا، والممتازة 450 ريالًا، والمنصة بـ1000 ريال.

ووفقًا لموقع مكاني فقد تم بيع ما يزيد عن 5 آلاف تذكرة والأرقام في تزايد مستمر، علمًا بأن السعة الرسمية لملعب الشرائع بمكة تبلغ 38 ألفًا.

وكان نادي الفتح قد طرح هو الآخر تذاكر مباراته مع النصر يوم الجمعة الماضي في مباراة الفريقين بالمرحلة الـ14 من المسابقة، بـ100 ريال، 150 ريالًا، و1000 ريال.

وبلغ عدد الحضور في ملعب الفتح 17 ألفا و631 مشجعًا في حين أن السعة الرسمية لملعب الفتح بالأحساء 19 ألفًا و55 متفرجًا.