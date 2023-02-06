شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رئيس الهلال السعودي للاعبيه قبل مواجهة فلامينجو بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب لعام 2023.

رئيس الهلال السعودي: قادرون على تجاوز جميع الظروف

وتحدث فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، عن مواجهة فلامينجو مساء الغد الثلاثاء في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال رئيس الهلال السعودي في تصريحات لبرنامج ( برا 18) عبر قناة SSC NEWS: "الإصابات أهلكتنا ولكن المجموعة يد واحدة قوية هدفها رفعة اسم المملكة العربية السعودية عاليا، وهذا هو الهدف الأهم إن شاء الله، وقادرون على تجاوز جميع الظروف، وتحقيق هدفنا، ونتمنى الشفاء لجميع المصابين والعودة في أسرع وقت ممكن للفريق".

وأضاف: "المباراة كانت صعبة أمام الوداد والحمد لله حققنا الأهم وهو الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، وهدفنا كمجموعة تمثيل الوطن خير تمثيل وبشكل مشرف".

وأتم: "أهدي الفوز على الوداد لكل الجماهير السعودية وجمهور الهلال وكل من أتى إلى المغرب وساهم ودعمنا، وفي المرحلة القادمة سنركز على الفوز أمام فلامنجو والتأهل لنهائي مونديال بإذن الله".

موعد مباراة الهلال ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، وذلك مساء الغد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.