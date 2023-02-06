شكرا لقرائتكم خبر عن بن نافل يكشف عن الأمر الذي يؤرقه قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، عن الأمر الذي يؤرقه قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد بن نافل، أن الإصابات أهلكت فريقه، ولكنه يملك مجموعة تعمل كيد واحدة قوية هدفها تمثيل السعودية بشكل مشرف، مشيرا إلى ضرورة التركيز على الفوز أمام فلامنجو والتأهل لنهائي المونديال.

وقال فهد بن نافل في تصريحات لبرنامج "برا 18" عبر قناة SSC NEWS: "الإصابات أهلكتنا ولكن المجموعة يد واحدة قوية هدفها رفعة اسم المملكة العربية السعودية عاليا، وهذا هو الهدف الأهم إن شاء الله، وقادرون على تجاوز جميع الظروف، وتحقيق هدفنا، ونتمنى الشفاء لجميع المصابين والعودة في أسرع وقت ممكن للفريق".

وتابع: "المباراة كانت صعبة أمام الوداد والحمد لله حققنا الأهم وهو الفوز والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، وهدفنا كمجموعة تمثيل الوطن خير تمثيل وبشكل مشرف".

وأضاف: "أهدي الفوز على الوداد لكل الجماهير السعودية وجمهور الهلال وكل من أتى إلى المغرب وساهم ودعمنا، وفي المرحلة القادمة سنركز على الفوز أمام فلامنجو والتأهل لنهائي مونديال بإذن الله".