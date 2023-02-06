شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يتلقى ضربة قوية بسبب إصابة لاعبه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الشباب السعودي مساء الأحد، تعرض صانع ألعابه بإصابة تمزق كامل بالرباط الجانبي للركبة، فضلًا عن تمزق جزئي محتمل للرباط الصليبي للركبة.

وأكد الحساب الرسمي لنادي الشباب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعرض نواف العابد صانع ألعاب الفريق، للإصابة، مشيرًا إلى أنه تعرض لها خارج النادي.

وكانت تقارير إعلامية كشفت مؤخرًا عن اشتباه إصابة العابد في الرباط الصليبي نتيجة سقوطه في منزله، حيث غاب عن مباراة لفريقه مساء الخميس الماضي أمام ضمك في افتتاح الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتعاقد الشباب في أكتوبر 2020 مع نواف العابد في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، ليتواجد ضمن كتيبة الليوث ويقدم مستويات جيدة.

من ناحية أخرى استأنف الشباب مساء أمس الأحد، تدريباته بقيادة المدير الفني الإسباني فيثينتي مورينو، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة لمدة يومين.