شكرا لقرائتكم صحاري الجوف تكتسي الأخضر وشموخ الإبل يزينها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعدّ الإبل ذات علاقة وموروث بينها وبين السعوديين بشكل عام وفي منطقة الجوف بشكل خاص, تلك المنطقة التي تمتلك بين أحضانها موقع الجمل حيث كشفت الدراسة المنشورة في مجلة علوم الآثار (Journal of Archaeological Science ) بأن هذا الموقع الذي يضم 21 نحتاً مجسماً (منها 17 نحتاً مجسماً لجِمال واثنان من فصيلة الخيليات، ونحت آخر لم تتضح هويته) قد يكون من أقدم المواقع في العالم لنحت الحيوانات المجسمة بالحجم الطبيعي.

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مجسمات تاريخية

وأشارت النتائج العلمية إلى أن الموقع يعود لفترة العصر الحجري الحديث ما بين 5200 – 5600 سنة قبل الميلاد، ويتميز بمجموعة من مجسمات الجِمال وحيوانات من فصيلة الخيليات بالحجم الطبيعي، وتختلف في طريقة تنفيذها عن الفن الصخري الشائع في أنحاء المملكة، فهي بارزة بشكلٍ كبير عن الصخرة التي نُحتت منها ولها شكل مجسم، وأظهرت المجسات الأثرية التي تم حفرها بالموقع وجود صناعة حجرية مميزة وكذلك بقايا عظام حيوانية.

وقد وصفها الله سبحانه بالأعجوبة في قولة ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت )، وهي إحدى المخلوقات العجيبة التي وهبها الله مزايا تختص بها عن سائر المخلوقات الحية ، وتنتشر الإبل في مناطق السعودية ولها مكانة خاصة بمنطقة الجوف، وتسمى الإبل بألوانها فمنها المجاهيم والمغاتير التي لها خمسة ألوان هي ( وضح , شقح , صفر , حمر , شعل).

الخضرة تزين الصحاري

وتتزين هذه الأيام صحاري الجوف بخضرة الربيع الذي يكسو الصحاري بألوانه الجميلة وأعشابه العطرية الفواحة فراشاً أخضر تزينه الزهور الملونة.

وفي مزيج بين شموخ الإبل وجمالها, وخضرة عشب الربيع تتشكل لوحات طبيعية في صحاري الجوف تستهوي المتنزهين يجلسون بجوارها يتابعون معرضاً خلقه الله وجمله بخضرة الربيع وأعجوبة الجمل, وتتسابق عدساتهم للاحتفاظ بلقطات جمالية لهذه اللوحات الطبيعية .