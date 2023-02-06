شكرا لقرائتكم المساحة الجيولوجية: المملكة لم تتأثر بزلزال تركيا وقوته 7.7 ريختر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بأن المملكة العربية السعودية لم تتأثر ولله الحمد بالهزة الأرضية التي حدثت بدولة تركيا صباح هذا اليوم الاثنين 15/7/1444هـ الموافق 6/2/2023م، الساعة 4:17:35 بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية والتي تبلغ أكثر من ١٠٠٠ كيلو متر.

حركة تكتونية نشطة

وبين أن سبب الهزة الأرضية يعود إلى الحركة التكتونية النشطة لصدع الأناضول بجنوب شرق تركيا، وهو صدع نشط زلزالياً بسبب الإجهادات التكتونية الناجمة عن تصادم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بمنطقة جبال طوروس جنوب شرق تركيا.