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صحة الرياض تُنفّذ 1367 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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شكرا لقرائتكم صحة الرياض تُنفّذ 1367 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

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الرياض - محمد الوسيري - نفّذت “صحة الرياض” 1938 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة
28-1-2023 / 03-2-2023.

وتأتي هذه الجولات الرقابية؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) .

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وشملت الجولات 292 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصاً و243 مستشفى حكومياً)، و”1367″ زيارة للمجمعات الطبية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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