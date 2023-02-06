

الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أقام مركز الأمير فيصل بن بندر للأورام بالقصيم بمشاركة مستشفى الملك فهد التخصصي الفعاليات التوعوية المكرسة لإحياء الأسبوع الخليجي للسرطان والذي يقام في العيادات الخارجية بالمستشفى.

وبين تجمع القصيم الصحي أن مشاركة المركز في فعاليات الأسبوع الخليجي للسرطان تمثلت بتخصيص ركن توعوي لتقديم الإرشادات والنصائح والاستشارات لمراجعي العيادات الخارجية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

ولفت التجمع إلى أن مركز الأورام هدف من خلال مشاركته إلى التعريف بالطرق الصحيحة والسليمة لإجراء الفحص الدوري الخاص بالكشف عن سرطان للثدي بالنسبة للنساء، بالإضافة إلى توجيه بعض المراجعات ممن لديهن حالات اشتباه أو أعراض إصابة لمراجعة العيادات الخارجية المختصة في مركز الأورام لإجراء المزيد من الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالتهن الصحية.

// انتهى //

13:46ت م

0100





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الأورام بالقصيم وتخصصي بريدة يقيمان فعاليات الأسبوع الخليجي للسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.