

مسقط 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

غادر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، سلطنة عُمان، بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع سموه بمطار مسقط الدولي، معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان.

كما كان في وداع سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبد الله بن سعود العنزي، وعددٍ من منسوبي وزارة الخارجية العُمانية ومنسوبي سفارة المملكة في مسقط.

// انتهى //

13:44ت م

0099





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يغادر سلطنة عُمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.