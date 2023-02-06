السعودية اليوم / اختتام فعالية "قلوبال قيم جام" بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء



الأحساء 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

اختتمت الكلية التقنية الرقمية للبنات بمحافظة الأحساء أمس، فعالية "قلوبال قيم جام" الذي نظمها نادي الموهبة والابتكار بالكلية للسنة الثانية على التوالي، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، سجل فيها أكثر من ٧١ مشاركًا ومشاركة، وحضور ٢٠ مشتركًا ومشتركة، ونتج عنها تصميم وتطوير ٦ ألعاب.

واشتملت الفعالية على تشكيل الفرق، واختيار الأفكار، ومرحلة التصميم، وتطوير اللعبة، واختبارها ثم رفعها على المنصة، وبدأت بعرض الألعاب والتصويت لأفضل لعبة وبتكريم المرشدين والمشاركين والمتطوعين والمنظمين على الجهود خلال أيام الفعالية، التي تضمنت عرض جميع الألعاب المطورة من قبل الفرق على شاشة تشاركية للجميع بحيث يستطيع الجميع رؤية التصميم وطريقة اللعبة وكيفية آلية التشغيل، ورفعها على الموقع العالمي للفعالية، يتم بعدها الإعلان عن أفضل لعبة.

وتهدف الفعالية إلى تطوير الألعاب، حيث تولى المشاركون تطويرها بمشاركة (4) فرق خلال 48 ساعة، وحازت لعبة "Omar’s Journeys " من تصميم وتطوير اللاعب تركي خالد القو، على أعلى نسبة تصويت وحصل على جائزة رمزية مقدمة من نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء تشجيعًا ودعمًا لهم للمشاركة.

وأبدت الكلية إعجابها الشديد بقدرات المشاركين والمشاركات، وإنجاز مشاريع الألعاب في وقت محدود جدًا، وسرعة رفعها على المنصة.

يُذكر أن الفعالية يشارك فيها جمع من المهتمين في العالم لتطوير وتصميم الألعاب معًا، ويعمل المشاركون في هذا التجمع لتصميم نماذج أولية سريعة للألعاب تحت ثيم موحد يعلن عنه في كل عام وفي هذا العام الثيم هو الجذور "Root" من خلال إنشاء أفكار جديدة ملهمة تسهم في نمو صناعة الألعاب في

// انتهى //

13:37ت م

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الأحساء 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واساختتمت الكلية التقنية الرقمية للبنات بمحافظة الأحساء أمس، فعالية "قلوبال قيم جام" الذي نظمها نادي الموهبة والابتكار بالكلية للسنة الثانية على التوالي، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، سجل فيها أكثر من ٧١ مشاركًا ومشاركة، وحضور ٢٠ مشتركًا ومشتركة، ونتج عنها تصميم وتطوير ٦ ألعاب.واشتملت الفعالية على تشكيل الفرق، واختيار الأفكار، ومرحلة التصميم، وتطوير اللعبة، واختبارها ثم رفعها على المنصة، وبدأت بعرض الألعاب والتصويت لأفضل لعبة وبتكريم المرشدين والمشاركين والمتطوعين والمنظمين على الجهود خلال أيام الفعالية، التي تضمنت عرض جميع الألعاب المطورة من قبل الفرق على شاشة تشاركية للجميع بحيث يستطيع الجميع رؤية التصميم وطريقة اللعبة وكيفية آلية التشغيل، ورفعها على الموقع العالمي للفعالية، يتم بعدها الإعلان عن أفضل لعبة.وتهدف الفعالية إلى تطوير الألعاب، حيث تولى المشاركون تطويرها بمشاركة (4) فرق خلال 48 ساعة، وحازت لعبة "Omar’s Journeys " من تصميم وتطوير اللاعب تركي خالد القو، على أعلى نسبة تصويت وحصل على جائزة رمزية مقدمة من نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء تشجيعًا ودعمًا لهم للمشاركة.وأبدت الكلية إعجابها الشديد بقدرات المشاركين والمشاركات، وإنجاز مشاريع الألعاب في وقت محدود جدًا، وسرعة رفعها على المنصة.يُذكر أن الفعالية يشارك فيها جمع من المهتمين في العالم لتطوير وتصميم الألعاب معًا، ويعمل المشاركون في هذا التجمع لتصميم نماذج أولية سريعة للألعاب تحت ثيم موحد يعلن عنه في كل عام وفي هذا العام الثيم هو الجذور "Root" من خلال إنشاء أفكار جديدة ملهمة تسهم في نمو صناعة الألعاب في السعودية ، وتقام الفعالية في ٩ مناطق مختلفة في المملكة ومن ضمنهم محافظة الاحساء .// انتهى //13:37ت م0095

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