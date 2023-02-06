السعودية اليوم / تخريج أكثر من ستة آلاف متدرب ومتدربة بتخصصي بريدة العام الماضي 2022م



بريدة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

كشف تجمع القصيم الصحي أن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ممثلاً بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب، نفّذ خلال العام الميلادي المنصرم 2022 العديد من الدورات التدريبية استفاد منها منسوبو المستشفى ومراكزه الصحية والتخصصية التابعة له، وكذلك المتدربون من خارج المستشفى من القطاعين الحكومي والأهلي، حيث بلغ عدد المتخرجين والمستفيدين من هذه البرامج أكثر من ستة آلاف متدرب ومتدربة.

وبيّن التجمع أنه تم خلال العام الماضي تدريب 1911 شخصاً من منسوبي المستشفى، وشملت الدورات المجالات الإدارية والطبية وكذا تدريب 4778 طالباً وطالبة من الجامعات والكليات، وبلغ عدد البحوث العلمية المنوعة المقدمة خلال العام المنصرم 67 بحثاً علمياً، كما تم خلال هذه الفترة إيفاد 39 طبيباً وفنياً، بالإضافة إلى ابتعاث 14 كادراً ما بين طبيب وغير طبيب.

وأضاف تجمع القصيم الصحي أن من ضمن برامج التدريب التي نفذها المستشفى إعداد 109 أطباء ببرامج الاختصاص السعودي، وكذلك 24 طبيباً متخرجاً من شهادة الاختصاص، إضافة إلى 1374 متدرباً بمركز المهارات الفنية، والذين تم تدريبهم عبر 6 قاعات تدريبية بنسبة إشغال للقاعات بلغت 189%.

من جانبه أوضح مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أن هذه البرامج والدورات التدريبية تهدف إلى تطوير مستوى المهارات لمنسوبي المستشفى والرفع من المعدل العلمي والمهاري لهم لتقديم خدمات طبية وإدارية متميزة للمراجعين والمرضى، كما تعود هذه البرامج بالنفع الكبير على المستشفى وكوادره في مختلف التخصصات الطبية والمجالات الفنية والإدارية.

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13:31ت م

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