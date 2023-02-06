السعودية اليوم / عقد الاجتماع السابع عشر للجنة جمعيات بيوت الشباب بدول مجلس التعاون



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع السابع عشر للجنة جمعيات بيوت الشباب بدول مجلس التعاون التابعة للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مدير مجمع السلطان قابوس الرياضي سعود امبوسعيدي، وبمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، من أهمها متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الخامس والثلاثين لوزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، وإعادة تشكيل لجنة جمعيات بيوت الشباب، والتصور الخاص لعمل اللجنة والموافقة عليه بعد وضعه في صورته النهائية، كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية مواصلة تنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة وتطوير أطرها التنفيذية لعام 2023م.

يذكر أن التوصيات الناتجة عن هذا الاجتماع سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس، للتوجيه بشأنها.// انتهى //

13:15ت م

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