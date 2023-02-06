شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا تتحدث عن مباراة الأهلي وريال مدريد: الأهم في تاريخ الأحمر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سلطت الصحافة الإسبانية الضوء بشكل كبير على المباراة المنتظرة بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية هذا العام خلال الفترة ما بين 1 فبراير وحتى 11 من نفس الشهر على الأراضي المغربية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد يستعد بكل قوة لمعركته القادمة أمام الأهلي دون راحة على أن يصل اليوم للرباط لمواجهة المارد الأحمر.

ماركا تتحدث عن مباراة الأهلي وريال مدريد

وأكدت الصحيفة في تقريرها عن المباراة أن الريال ينتظر 11 محاربًا مصريًا على أهبة الاستعداد لجعل نصف النهائي مستحيلًا أمام الفريق الملكي.

ووصفت الصحيفة الإسبانية أن مباراة الأهلي ستكون هي الأهم في تاريخ المارد الأحمر وصيف دوري أبطال إفريقيا والفريق الوحيد الذي تمت دعوته للبطولة.

يذكر أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بعد مصادفة تنظيم المغرب للبطولة، بالتزامن مع تحقيق الوداد المغربي للقب دوري الأبطال الإفريقي.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

واستطاع الأهلي بداية مشواره بكأس العالم للأندية بفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة قبل أن يفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف.