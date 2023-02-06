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المملكة تعرب عن تضامنها وتعازيها لسوريا وتركيا في ضحايا الزلزال

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بدر رجب يزين سماء المملكة والوطن العربي مساء اليوم

الرياض - محمد الوسيري - تتابع المملكة العربية عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كلٍ من جمهورية تركيا، والجمهورية العربية السورية، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تضامن المملكة العربية السعودية ومواساتها وتعازيها للأشقاء في سوريا وتركيا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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