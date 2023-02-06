شكرا لقرائتكم إنقاذ حياة طفلين تعرضا لاختناق بسبب حريق في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن قسم الطوارئ في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إنقاذ طفل وطفلة، دخلا في غيبوبة تامة إثر اندلاع حريق في منزلهما.

وتم على الفور التعامل مع الحالتين بما يتطلبه الوضع الصحي لهما.

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استقرار حالة الطفلين

وبعد اتخاذ الإجراء الإسعافي اللازم في قسم الطوارئ، تم تحويلهما إلى قسم العناية المركزة لمتابعتهما تحت إشراف طبي من قبل الأطباء والممرضين، حتى استقرار حالتهما الصحية، وخروجهما من العناية المركزة بعد أسبوع، وتحويلهما إلى قسم التنويم وهم بحالة صحية جيدة.