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إنقاذ حياة طفلين تعرضا لاختناق بسبب حريق في الجوف

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الرياض - محمد الوسيري - تمكن قسم الطوارئ في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إنقاذ طفل وطفلة، دخلا في غيبوبة تامة إثر اندلاع حريق في منزلهما.

وتم على الفور التعامل مع الحالتين بما يتطلبه الوضع الصحي لهما.

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استقرار حالة الطفلين

وبعد اتخاذ الإجراء الإسعافي اللازم في قسم الطوارئ، تم تحويلهما إلى قسم العناية المركزة لمتابعتهما تحت إشراف طبي من قبل الأطباء والممرضين، حتى استقرار حالتهما الصحية، وخروجهما من العناية المركزة بعد أسبوع، وتحويلهما إلى قسم التنويم وهم بحالة صحية جيدة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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