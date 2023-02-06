إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في جدة

الرياض - محمد الوسيري - وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

جولات رقابية

وأضاف أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 19,678 منشأة صحية و 12,019 منشأة تجارية وإغلاق 711 منشأة مخالفة.

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وتابع البقمي، أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 21,779 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.