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المالية تعلن بدء التقديم للجنسين ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

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شكرا لقرائتكم المالية تعلن بدء التقديم للجنسين ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

بدر رجب يزين سماء المملكة والوطن العربي مساء اليوم

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة المالية إطلاق النسخة الثانية من برنامج “تأهيل المتميزين” الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية المتميزة ، لتدريبهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المزايا:

▪️ تدريب منتهٍ بالتوظيف.
▪️ مكافأة شهرية.
▪️ منح درجتين إضافيتين عند التعيين.
▪️ ومزايا أخرى.

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- معادلة الشهادات الخارجية.
3- لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.
4- معدل 5 في اختبار ايلتس أو ما يعادله.
5- لا يقل معدل التخرج عن (4 من 5) أو (3 من 4).
6- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.
7- الانتظام دراسياً.
8- التفرغ الكامل.

التفاصيل:

يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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