المالية تعلن بدء التقديم للجنسين ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة المالية إطلاق النسخة الثانية من برنامج “تأهيل المتميزين” الذي يستهدف استقطاب حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علمياً من الكوادر الوطنية المتميزة ، لتدريبهم وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المزايا:

▪️ تدريب منتهٍ بالتوظيف.

▪️ مكافأة شهرية.

▪️ منح درجتين إضافيتين عند التعيين.

▪️ ومزايا أخرى.

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- معادلة الشهادات الخارجية.

3- لم يمض على عام التخرج أكثر من 4 سنوات.

4- معدل 5 في اختبار ايلتس أو ما يعادله.

5- لا يقل معدل التخرج عن (4 من 5) أو (3 من 4).

6- اجتياز اختبارات القياس والمقابلات الشخصية والفحص الطبي.

7- الانتظام دراسياً.

8- التفرغ الكامل.

التفاصيل:

يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).