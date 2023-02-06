السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بحائل يختتم برنامج " الاستجابة في البيئات النائية"



حائل 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

اختتم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل اليوم برنامج " الاستجابة في البيئات النائية" وهو أول برنامج طبي متخصص يشمل التدريب على طرق الاستجابة للحوادث والإصابات في المناطق النائية، قدمها نخبة من المدربين من هيئة الهلال الأحمر السعودي، بحضور ضيوف من دول عربية وخليجية من الاتحاد الدولي للصليب، وبمشاركة عدد من مسعفي الهيئة من مختلف مناطق المملكة، واستمر ثلاثة أيام.

ويهدف البرنامج إلى تعليم المتدربين على الصعوبات والمخاطر التي تواجههم في البيئات النائية وطرق التعامل معها ضمن المصادر المتاحة لهم في تلك البيئة وتطوير مهاراتهم في التعامل مع الحالات الإسعافية في المناطق النائية والتعايش بأقل الإمكانيات المتاحة.

ويشتمل البرنامج على عدة جوانب تعليمية منها، بناء قدرت إسعافية تملك إمكانية التعامل مع الحالات الإسعافية في المناطق النائية والوعرة وتضمن سلامة المستجيبين ومقدمي الخدمة الإسعافية، من خلال تجهيز مكان يحاكي البيئات النائية من حيث الموقع والحالات المتوقع حدوثها مثل حالات التعرض لدرجات الحرارة ولدغات الثعابين والحشرات السامة، إضافة إلى التعلم على أساسيات الخرائط والملاحة والارتفاعات والخرائط الكنتورية وطرق قيادة المركبات في الكثبان الرملية مع أنواع الأعطال وعملية البحث والإنقاذ.

// انتهـى /

12:50ت م

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