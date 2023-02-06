رياضي / انتخاب رئيس اتحاد السلة عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

انتخبت اللجنة التنسقية الخليجية لكرة السلة، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي لعضوية مجلس إدارة المكتب التنفيذي الآسيوي لكرة السلة ممثلاً عن منطقة الخليج للدورة 2023-2027م، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور المدير التنفيذي للمكتب الآسيوي التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة هاكوب خاجيريان.

وقدم الدكتور غسان الشكر والتقدير لكافة أعضاء اللجنة التنسيقية الخليجية على ثقتهم وترشيحه لعضوية مجلس إدارة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، الأمر الذي يعكس تطور

وثمن طاشكندي الدعم الكبير من القيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعمهم غير المحدود للقطاع الرياضي والذي يشهد قفزة كبيرة خلال الفترة الحالية، مشيدًا بالاهتمام والجهد الكبيرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الذي يسخّر كل الإمكانيات من أجل رفع أسم المملكة في المحافل

// انتهى //

12:28ت م

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الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسانتخبت اللجنة التنسقية الخليجية لكرة السلة، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي لعضوية مجلس إدارة المكتب التنفيذي الآسيوي لكرة السلة ممثلاً عن منطقة الخليج للدورة 2023-2027م، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بحضور المدير التنفيذي للمكتب الآسيوي التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة هاكوب خاجيريان.وقدم الدكتور غسان الشكر والتقدير لكافة أعضاء اللجنة التنسيقية الخليجية على ثقتهم وترشيحه لعضوية مجلس إدارة المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، الأمر الذي يعكس تطور الرياضة السعودية على كافة الأصعدة خصوصاً في كرة السلة، متمنياً تقديم عمل يساعد ويخدم في إبراز وتطور السلة الخليجية .وثمن طاشكندي الدعم الكبير من القيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعمهم غير المحدود للقطاع الرياضي والذي يشهد قفزة كبيرة خلال الفترة الحالية، مشيدًا بالاهتمام والجهد الكبيرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الذي يسخّر كل الإمكانيات من أجل رفع أسم المملكة في المحافل الرياضية العالمية والإقليمية.// انتهى //12:28ت م0065

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