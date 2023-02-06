السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنتهي من دراسة 107 مشاريع تنموية



الدمام 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية دارسة 107 من مشاريع الدراسات والإشراف للبلديات المرتبطة، متمثلة في 85 مشروعاً، و10 مشاريع سيول، إضافة إلى 8 مشاريع مباني، وعدد 4 مشاريع في مسار الأنسنة.

وحققت الأمانة منجزات في مجال سرعة وتيرة عمل المشاريع المنجزة على مستوى البلديات المرتبطة مع نهاية العام الماضي، إلى جانب دعم وتمكين البلديات المرتبطة بالأمانة؛ لتحقيق المستهدفات المتعلقة في رفع جودة الحياة والكفاءة العالية في تنفيذ كافة المشاريع.

وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس محمد الحسيني، أن الأمانة سجلت مع نهاية العام 2022 الماضي، سرعة في نسب الإنجاز للمشاريع، حيث تم إنجاز 74 مشروعاً على مستوى البلديات المرتبطة في 4 مسارات، تمثلت في 41 مشروعاً في الطرق، و19 مشروعاً في المباني، ومشاريع الأنسنة والأمطار، إضافة إلى 110 مشاريع قيد الإنجاز.

وأضاف الحسيني، أنه تم إنجاز أعمال في الطرق والإنارة والأرصفة في العام 2022، ففي الطرق تم إنجاز 641,525 م2، و 67,153 م.ط من الأرصفة، وتركيب 2537 عمود إنارة مفرد و2124 مزدوجاً، وفيما يتعلق في رفع كفاءة شبكة الطرق الحضرية القائمة، تم صيانة 1.458.599م 2 من الرصف الإسفلتي، وصيانة ما مساحته 137490م2 من أرصفة المشاة، إضافة إلى صيانة 430,474 م.ط من تخطيط الأراضي، وصيانة 808 من وسائل تهدئة الحركة المرورية، إضافة إلى صيانة 120 م من حواجز الحماية، و69 من التقاطعات المرورية، وكذلك صيانة 1317 لافتة مرورية، وصيانة 39256 عمود من إنارة الطرق.

// انتهى //

12:26ت م

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